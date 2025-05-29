Астрономы увидели объект в космосе «не похожий ни на что, что видели раньше»

Открытие знаменует собой первый случай, когда мощные рентгеновские лучи были связаны с объектом, который может быть долгопериодическим транзиентом. Астрономы впервые обнаружили этот загадочный новый класс объектов в 2022 году, и до сих пор их было обнаружено менее дюжины.