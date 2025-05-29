Астрономы увидели объект в космосе «не похожий ни на что, что видели раньше»

Астрономы обнаружили удивительный небесный объект, испускающий яркие вспышки радиоволн и рентгеновского излучения, которые длятся две минуты и повторяются каждые 44 минуты.
Открытие знаменует собой первый случай, когда мощные рентгеновские лучи были связаны с объектом, который может быть долгопериодическим транзиентом. Астрономы впервые обнаружили этот загадочный новый класс объектов в 2022 году, и до сих пор их было обнаружено менее дюжины.
«Длиннопериодные (радио)транзиенты (LPT) — это недавно идентифицированный класс космических объектов, которые испускают яркие вспышки радиоволн каждые несколько минут или несколько часов», — написал в электронном письме доктор Энди Ван, доцент Института радиоастрономии им. Кертина в Австралии. «Что это за объекты и как они генерируют свои необычные сигналы, остается загадкой».
Объект, получивший название ASKAP J1832−0911, находится на расстоянии около 15 000 световых лет от Земли в той же галактике, что и наша Солнечная система.
Рентгеновское излучение, обнаруженное рентгеновской обсерваторией «Чандра» НАСА, может стать ключом к пониманию астрономами истинной природы этих загадочных космических объектов и их пульсирующего поведения. Об этом пишет CNN.
Ранее астрофизик Баттамс раскрыл секрет «птицы над Солнцем».