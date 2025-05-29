Волгоград, Уфа и Екатеринбург возглавили рейтинг «ленивых» городов России

В пятёрку «ленивых» регионов также попали Нижегородская и Новосибирская области. Здесь спрос на уборку вырос на 12% и 10% соответственно. А за пределами России самый большой рост спроса на клининг зафиксировали в Минске и Минской области. По сравнению с 2024 годом, эта услуга стала популярнее вдвое — на 56%.