Подоляка: взятие Хотени позволит отрезать логистику сумской группировки ВСУ

«Взятие населенного пункта Хотень позволит перерезать логистику сумской группировки ВСУ. Уже очевидно, что наши войска нацелены на Сумы. Если ВС России режет логистику, то это будет большой нагрузкой на противника. От Константиновки до Хотени меньше 10 километров. Взятие этого населенного пункта позволит перерезать три основные трассы — на Белополье, Конотоп и на Ромны. Эти автодороги мы перерезаем дронами. Останется только трасса на Харьков, но там придется, как говорится, заходить с другой стороны», — сказал собеседник издания.