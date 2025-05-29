Подоляка: взятие Хотени позволит отрезать логистику сумской группировки ВСУ

Взятие после Константиновки населенного пункта Хотень в Сумской области позволит российским войскам перерезать логистику группировки Вооруженных сил Украины, которая находится в регионе. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru сообщил военный блогер Юрий Подоляка.
«Взятие населенного пункта Хотень позволит перерезать логистику сумской группировки ВСУ. Уже очевидно, что наши войска нацелены на Сумы. Если ВС России режет логистику, то это будет большой нагрузкой на противника. От Константиновки до Хотени меньше 10 километров. Взятие этого населенного пункта позволит перерезать три основные трассы — на Белополье, Конотоп и на Ромны. Эти автодороги мы перерезаем дронами. Останется только трасса на Харьков, но там придется, как говорится, заходить с другой стороны», — сказал собеседник издания.
Подоляка также рассказывал aif.ru, что взятие Константиновки открывает путь на ключевую точку для ВС РФ.
28 мая в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Константиновка в Сумской области и Зеленое Поле в Донецкой народной республике.
Ранее стало известно, что подразделения российской группировки войск «Юг» установили контроль над населенным пунктом Старая Николаевка в ДНР.