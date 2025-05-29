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Минюст ответил на идеи признать Урганта и Пугачеву иноагентами: подробности

В Минюсте РФ не увидели оснований для признания Урганта и Пугачевой иноагентами.

Источник: Комсомольская правда

Министерство юстиций России провело проверку деятельности певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Ивана Урганта. Представители ведомства не нашли оснований для признания названных лиц иноагентами. Об этом оповестил заместитель министра юстиций Олег Свириденко, пишет ТАСС.

По его данным, Иван Ургант и Алла Пугачева не нарушали законодательство России. Он добавил, что Минюст включает в реестр иноагентов только в крайних случаях. В списки попадают при подтверждении фактов нарушения лицами закона.

«Мы без фактуры не работаем. Если человек живет в рамках правового поля, мы это видим. На сегодняшний день оснований для признания их иностранными агентами нет», — заключил Олег Свириденко.

В марте реестр иноагентов пополнил политолог Андрей Аксенов*. Он участвовал в создании контента иностранных агентов и публиковал недостоверные сведения о российской власти.

*- признан иноагентом на территории России.