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За управление автомобилем под воздействием лекарств грозит суровое наказание

Водителей, управляющих автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию, могут лишать прав на 1,5 года и штрафовать на 45 тысяч рублей — соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Об этом рассказал автоэксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Некоторые лекарства могут оставить водителе без прав.

Водителей, управляющих автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию, могут лишать прав на 1,5 года и штрафовать на 45 тысяч рублей — соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Об этом рассказал автоэксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

«Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за управление автомобилем под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и реакцию. Согласно поправкам к статье 12.8 КоАП РФ (“Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения”), водителям грозит лишение прав сроком от 1,5 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей», — сказал Шкуматов. Его цитирует агентство «Прайм».

Новые нормы распространятся на широкодоступные лекарства, включая кодеиносодержащие противокашлевые средства, сердечные капли с фенобарбиталом, а также некоторые седативные и обезболивающие препараты. При этом ответственность наступит независимо от дозировки, наличия рецепта или самочувствия водителя — достаточно факта обнаружения запрещенных веществ в организме.

Шкуматов отметил, что действующая методика медосвидетельствования не предусматривает пороговых значений, аналогичных допустимой норме алкоголя. Кроме того, до сих пор отсутствует юридически обязательный перечень опасных для водителей препаратов — Минздрав публикует лишь рекомендации.

Законопроект предусматривает создание специального реестра таких лекарств, который будет регулярно обновляться правительством. Ответственность будет наступать только при одновременном обнаружении вещества из списка и клинических признаков опьянения.

Эксперт рекомендовал водителям: тщательно изучать состав всех принимаемых препаратов, консультироваться с врачом о возможности управления автомобилем. Шкуматов советует хранить рецепты и инструкции в машине на случай оспаривания протокола и воздерживаться от поездок в течение всего периода выведения вещества из организма. Особую осторожность следует проявлять при приеме кодеина (до 12 часов) и фенобарбитала (до 4 суток).