За управление автомобилем под воздействием лекарств грозит суровое наказание

Некоторые лекарства могут оставить водителе без прав.
Водителей, управляющих автомобилем под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию, могут лишать прав на 1,5 года и штрафовать на 45 тысяч рублей — соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Об этом рассказал автоэксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы организации «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
«Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность за управление автомобилем под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и реакцию. Согласно поправкам к статье 12.8 КоАП РФ (“Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения”), водителям грозит лишение прав сроком от 1,5 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей», — сказал Шкуматов. Его цитирует агентство «Прайм».
Новые нормы распространятся на широкодоступные лекарства, включая кодеиносодержащие противокашлевые средства, сердечные капли с фенобарбиталом, а также некоторые седативные и обезболивающие препараты. При этом ответственность наступит независимо от дозировки, наличия рецепта или самочувствия водителя — достаточно факта обнаружения запрещенных веществ в организме.
Шкуматов отметил, что действующая методика медосвидетельствования не предусматривает пороговых значений, аналогичных допустимой норме алкоголя. Кроме того, до сих пор отсутствует юридически обязательный перечень опасных для водителей препаратов — Минздрав публикует лишь рекомендации.
Законопроект предусматривает создание специального реестра таких лекарств, который будет регулярно обновляться правительством. Ответственность будет наступать только при одновременном обнаружении вещества из списка и клинических признаков опьянения.
Эксперт рекомендовал водителям: тщательно изучать состав всех принимаемых препаратов, консультироваться с врачом о возможности управления автомобилем. Шкуматов советует хранить рецепты и инструкции в машине на случай оспаривания протокола и воздерживаться от поездок в течение всего периода выведения вещества из организма. Особую осторожность следует проявлять при приеме кодеина (до 12 часов) и фенобарбитала (до 4 суток).