За управление автомобилем под воздействием лекарств грозит суровое наказание

Эксперт рекомендовал водителям: тщательно изучать состав всех принимаемых препаратов, консультироваться с врачом о возможности управления автомобилем. Шкуматов советует хранить рецепты и инструкции в машине на случай оспаривания протокола и воздерживаться от поездок в течение всего периода выведения вещества из организма. Особую осторожность следует проявлять при приеме кодеина (до 12 часов) и фенобарбитала (до 4 суток).