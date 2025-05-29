Раскрыта причина смерти актера «Глухаря» и «Каникул Кроша» Василия Фунтикова

Фунтикова, известного также по работам в сериалах «МУР есть МУР», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Под куполом цирка», «Глухарь» и других проектах, госпитализировали, пока он еще пребывал в сознании. Однако вскоре его состояние катастрофически ухудшилось, он погрузился в коматозное состояние и более не приходил в себя. Актёр скончался в возрасте 62 лет.