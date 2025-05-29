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Раскрыта причина смерти актера «Глухаря» и «Каникул Кроша» Василия Фунтикова

Брат артиста Василия Фунтикова, Павел, прокомментировал обстоятельства кончины актера, прославившегося прежде всего ролью Кроша в кинолентах, снятых по произведениям Анатолия Рыбакова.

Брат артиста Василия Фунтикова, Павел, прокомментировал обстоятельства кончины актера, прославившегося прежде всего ролью Кроша в кинолентах, снятых по произведениям Анатолия Рыбакова.

Как сообщил aif.ru Павел Фунтиков, причиной стал инсульт. Хотя изначально Telegram-канал SHOT указывал на некие «проблемы с сердцем», не конкретизируя их характер.

«Инсульт был. Приехал папу проведать, но что-то плохо стало ему, вызвали “скорую” и увезли в больницу его», — поделился подробностями родственник умершего.

Известный советский и российский актер Станислав Садальский поделился воспоминанием о последней встрече с Василием Фунтиковым. По его словам, они виделись три года назад в Доме кино на вечере, посвященном памяти Юрия Богатырева. Коллеги искренне обрадовались этой встрече. В завершение Садальский выразил соболезнования семье и близким Василия Фунтикова.

Фунтикова, известного также по работам в сериалах «МУР есть МУР», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Под куполом цирка», «Глухарь» и других проектах, госпитализировали, пока он еще пребывал в сознании. Однако вскоре его состояние катастрофически ухудшилось, он погрузился в коматозное состояние и более не приходил в себя. Актёр скончался в возрасте 62 лет.

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