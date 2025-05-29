Девятиклассники Хабаровского края сдают ОГЭ по химии, физике, географии, истории

В Хабаровском крае продолжается основной этап сдачи государственной итоговой аттестации девятиклассниками. Сегодня основной государственный экзамен сдают по географии — 5 184 человека, истории — 482, физике — 1176, химии — 489, сообщает ИА AmurMedia.
Продолжительность экзаменов по географии — 2 часа 30 минут, по истории, физике, химии — 3 часа.
На географии можно пользоваться линейкой для измерения расстояний по топографической карте, непрограммируемым калькулятором, географическими атласами для 7 — 9 классов для решения практических заданий. Экзаменационная работа содержит 30 заданий, из них 27 заданий с кратким ответом, 3 задания — с развернутым. Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, — 31 балл.
ОГЭ по истории состоит из 24 заданий, из них 17 — с кратким ответом и 7 — с развернутым. Максимум, который может получить экзаменуемый, выполнив верно все задания, — 37 первичных баллов.
На экзамене по физике — линейкой для построения графиков и схем, непрограммируемым калькулятором, лабораторным оборудованием для выполнения экспериментального задания. В экзаменационной работе ОГЭ по физике 16 заданий с кратким ответом и 6 — с развернутым. Максимальный первичный балл — 39 баллов.
На химии участникам ОГЭ можно пользоваться непрограммируемым калькулятором, комплектом химических реактивов и лабораторным оборудованием для проведения химических опытов, предусмотренных заданиями, периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов. В работе 23 задания, максимальный первичный балл — 38 баллов.
Шкалы перевода суммы первичных баллов в пятибалльную систему оценивания опубликованы на сайте министерства образования и науки края.
Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края, плановая дата официального объявления результатов — не позднее 11 июня.
Результаты после утверждения государственной экзаменационной комиссией размещаются на региональном портале государственных услуг Хабаровского края «Услуги 27» (0+).
Срок подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами — в течение двух рабочих дней со дня официального объявления результатов.
Следующий экзамен состоится 3 июня. ОГЭ по математике будут сдавать 13 183 девятиклассника.