Девятиклассники Хабаровского края сдают ОГЭ по химии, физике, географии, истории

На географии можно пользоваться линейкой для измерения расстояний по топографической карте, непрограммируемым калькулятором, географическими атласами для 7 — 9 классов для решения практических заданий. Экзаменационная работа содержит 30 заданий, из них 27 заданий с кратким ответом, 3 задания — с развернутым. Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, — 31 балл.