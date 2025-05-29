В Красноярске разрушающийся берег острова Татышев укрепят за 80 млн рублей

«Главная задача подрядчика — остановить разрушение берега. Этими работами мы занимаемся заблаговременно. По условиям контракта, зайти на площадку специалисты должны в конце июня. Как раз к этому времени завершат раскопки археологи — это обязательная часть работ, так как берег острова попадает в границы выявленного объекта археологического наследия “Красноярск. Поселение Остров Татышев-2”», — рассказал руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов.