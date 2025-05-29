В Красноярске разрушающийся берег острова Татышев укрепят за 80 млн рублей

Начальная стоимость лота — почти 80 млн рублей.
Речь идет о небольшом отрезке береговой линии — 315 метров. Ее максимальная высота — 6 метров. Участок находится рядом с Октябрьским мостом на северной стороне острова.
Берегоукрепление должно быть выполнено из рваного карьерного камня скальных пород, устойчивого к морозам.
Также победителю торгов необходимо будет демонтировать лестницу, которая ведет к воде. Сейчас она находится в аварийном состоянии, проход к ней закрыт.
«Главная задача подрядчика — остановить разрушение берега. Этими работами мы занимаемся заблаговременно. По условиям контракта, зайти на площадку специалисты должны в конце июня. Как раз к этому времени завершат раскопки археологи — это обязательная часть работ, так как берег острова попадает в границы выявленного объекта археологического наследия “Красноярск. Поселение Остров Татышев-2”», — рассказал руководитель департамента градостроительства Сергей Шикунов.
После всех мероприятий подрядчик должен будет восстановить нарушенное состояние водных биологических ресурсов в Енисее и воспроизводство молоди: выпустить в реку на выбор мальков осетра, нельмы, тайменя, хариуса, сига или стерляди.
Работы запланированы на два года — до конца августа 2026 года.