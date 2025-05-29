Названы главные отличия черной малины и ежевики

Кроме вкуса, черная малина славится своими целебными свойствами. Она укрепляет иммунитет, помогает при простуде, гриппе, анемии, нормализует давление и снижает уровень холестерина, так как в ней находится мощный набор витаминов. Главное — дождаться, когда ягоды полностью созреют: недозрелые могут быть кисловаты и отрываться вместе с плодоножкой.