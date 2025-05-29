Названы главные отличия черной малины и ежевики

Черная малина — это гибрид малины и ежевики. Кто однажды попробовал эту ягоду, уже не могут забыть ее вкус. По полезным свойствам она может легко составить конкуренцию самым модным суперфудам. Агроном Мария Круглова назвала KP.RU главные отличия необычного гибрида.
— Ягоды черной малины внутри пустые, а у ежевики — выполненные. Ежевика обладает заметной кислинкой, а черная малина подойдет сладкоежкам. Побеги у черной малины менее высокорослые, — пояснила эксперт.
Кроме вкуса, черная малина славится своими целебными свойствами. Она укрепляет иммунитет, помогает при простуде, гриппе, анемии, нормализует давление и снижает уровень холестерина, так как в ней находится мощный набор витаминов. Главное — дождаться, когда ягоды полностью созреют: недозрелые могут быть кисловаты и отрываться вместе с плодоножкой.
Вырастить черную малину можно и на даче. По словам агронома, кусты неприхотливы, хорошо переносят зиму и плодоносят обильно. Размножается растение легко — как ежевика, укоренением верхушек побегов. Саженцы можно найти в питомниках, интернет-магазинах и даже на маркетплейсах.