Российские военные перед штурмом населённого пункта Богдановкв в Донецкой народной республике сбрасывали аудиоколонки на позиции Вооружённых сил Украины с призывом сдаться в плен.
Сброс колонок осуществили операторы БПЛА. Об этом рассказал командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.
«С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами внутри подразделения сброс колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населённого пункта», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.
Командир добавил, что ВСУ остались на своих позициях, продолжая сопротивляться. Противника ликвидировали штурмовики ВС РФ.
Кроме того, украинские военные попытались контратаковать позиции, уже занятые российскими военнослужащими, но эти попытки оказались безуспешными.
Напомним, бойцы группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Богдановка в Донецкой народной республике в апреле текущего года.
Ранее командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин заявил, что штурмовики четыре дня находились на скрытой позиции неподалёку от укреплений Вооружённых сил Украины перед штурмом Богдановки, передавая разведданные.