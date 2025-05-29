ВС РФ перед штурмом Богдановки в ДНР сбрасывали колонки с призывом сдаться

«С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами внутри подразделения сброс колонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населённого пункта», — сказал он в беседе с агентством РИА Новости.