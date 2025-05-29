Мошенники меняют терминологию: россиян предупредили о новых махинациях с «безопасными счетами»

Интернет-мошенники стали обманывать россиян, используя «резервные» или «криптовалютные» счета. Злоумышленники сменили риторику, запутывая жертв. Они пытаются убедить граждан переводить деньги на якобы безопасные кошельки, называя их «декларационными» и иными. Об этом предупредил юрист Иван Соловьев, цитирует «Прайм».
Эксперт объяснил, что мошенники меняют формулировки, чтобы обманные схемы не переставали воздействовать на жителей. По мнению юриста, словосочетание «безопасный счет» не вызывает доверия у граждан. Поэтому преступники создают другие легенды, однако суть остается прежней.
«Злоумышленники по-прежнему пытаются убедить жертв перевести деньги под предлогом их “защиты”. Термины должны быть достаточно профессиональными, чтобы вызывать доверие, но при этом понятными обычному человеку и звучать безапелляционно», — уточнил Иван Соловьев.
В России, тем временем, вскоре начинает действие закон о мошенниках. С июня банки станут предупреждать о сомнительных операциях с финансами.