Мошенники меняют терминологию: россиян предупредили о новых махинациях с «безопасными счетами»

Эксперт объяснил, что мошенники меняют формулировки, чтобы обманные схемы не переставали воздействовать на жителей. По мнению юриста, словосочетание «безопасный счет» не вызывает доверия у граждан. Поэтому преступники создают другие легенды, однако суть остается прежней.