Житель Мариуполя Алексей Моисеенко, занимавшийся поиском погибших и пропавших без вести после боев в городе, рассказал, что украинские военные выстрелили в спину украинскому полицейскому, наблюдавшему за передвижениями российских войск, когда тот решил сдаться в плен.
По словам Моисеенко, этот полицейский, оставленный без еды и воды, выжил и сейчас находится в СИЗО. Он получил семь пулевых ранений, но смог выжить. Также Моисеенко сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали людей, ходивших за водой, и требовали делиться продуктами с местными жителями после удара по российской колонне с продовольствием.
— Вот этот микрорайон (на берегу Азовского моря — прим. «ВМ»), тут есть маленький домик на спуске с колодцем, сюда все жители с окрестных районов ходили за водой, а на крышах сидели снайперы, которые расстреливали людей, корректировщики ВСУ или «азовцы» наводили специально артиллерию на тех, кто ходил за водой, — рассказал мужчина в беседе с РИА Новости.
В марте в больнице села Гончаровка Курской области было обнаружено тело беременной россиянки Нины Кузнецовой, расстрелянной летом прошлого года бойцами ВСУ. Об инциденте стало известно 7 августа. В ходе атаки на Курскую область бойцы ВСУ расстреляли беременную женщину. Она находилась в автомобиле во время эвакуации из окрестностей Суджи. В пути по ним начали стрелять украинские боевики. Позже стало известно, что тело Нины Кузнецовой осталось в Судже, поскольку вывезти его не представлялось возможным из-за боев. Вплоть до середины марта 2025 года о ней ничего не было известно.