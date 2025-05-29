В марте в больнице села Гончаровка Курской области было обнаружено тело беременной россиянки Нины Кузнецовой, расстрелянной летом прошлого года бойцами ВСУ. Об инциденте стало известно 7 августа. В ходе атаки на Курскую область бойцы ВСУ расстреляли беременную женщину. Она находилась в автомобиле во время эвакуации из окрестностей Суджи. В пути по ним начали стрелять украинские боевики. Позже стало известно, что тело Нины Кузнецовой осталось в Судже, поскольку вывезти его не представлялось возможным из-за боев. Вплоть до середины марта 2025 года о ней ничего не было известно.