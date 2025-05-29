Академик Дедов: стресс способен спровоцировать диабет всего за неделю

В России под видом аналогов препарата «Оземпик», предназначенного для лечения диабета, нередко реализуются лекарственные средства и биологически активные добавки для снижения веса, не имеющие с ним ничего общего. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование специалистов. Согласно полученным данным, ряд препаратов, позиционируемых как средства для сжигания жира, не имеют никакого отношения к известному датскому медикаменту. При этом их названия, оформление упаковки и используемые торговые обозначения практически полностью повторяют внешний вид оригинального препарата, применяемого при терапии диабета.