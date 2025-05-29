Угрозы для поселка Этыркэн в Хабаровском крае нет

Поздним вечером 28 мая межведомственная группировка, работающая на тушении пожара вблизи посёлка Этыркэн Верхнебуреинского района, доложила, что угроза перехода огня на населенный пункт ликвидирована. К осложнению обстановки привело изменение направления и силы ветра. Для борьбы с огнём было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств, сообщает ИА AmurMedia.
На месте возгорания работали подразделения 5 отряда противопожарной службы Хабаровского края, десантники лесоохраны. Вертолетом МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России к месту дополнительно доставлены пожарные и спасатели Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, а также представители Комитета гражданской защиты Правительства Хабаровского края. Кроме того, привлекались два пожарных поезда отделений Российских железных дорог из Нового Ургала и Февральска Амурской области.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, воздушное судно МЧС России утром 29 мая дополнительно провело авиаразведку на месте для уточнения обстановки. В настоящий момент работы на месте природного пожара продолжаются.