Угрозы для поселка Этыркэн в Хабаровском крае нет

На месте возгорания работали подразделения 5 отряда противопожарной службы Хабаровского края, десантники лесоохраны. Вертолетом МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России к месту дополнительно доставлены пожарные и спасатели Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, а также представители Комитета гражданской защиты Правительства Хабаровского края. Кроме того, привлекались два пожарных поезда отделений Российских железных дорог из Нового Ургала и Февральска Амурской области.