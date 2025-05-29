Детям и семье Мединского поступают угрозы от украинцев: В Госдуме объяснили зачем

Он напомнил, что после стамбульского диалога украинская сторона заявила о нежелании видеть Мединского в числе российской делегации, назвав его жестким переговорщиком. Депутат связал угрозы в адрес семьи помощника президента с общей тактикой Киева, включающей санкции, запугивание, атаки беспилотников и террористические акты. По его словам, цель этих действий — сорвать переговорный процесс.