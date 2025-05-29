Представители киевского режима стремятся исключить помощника президента РФ Владимира Мединского из состава российской переговорной делегации. Для этого они готовы использовать любые методы, включая угрозы в адрес его семьи. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии РИА Новости.
Он напомнил, что после стамбульского диалога украинская сторона заявила о нежелании видеть Мединского в числе российской делегации, назвав его жестким переговорщиком. Депутат связал угрозы в адрес семьи помощника президента с общей тактикой Киева, включающей санкции, запугивание, атаки беспилотников и террористические акты. По его словам, цель этих действий — сорвать переговорный процесс.
«Мы знаем, сколько террористических актов совершили украинские террористы под руководством ГУР. Эти угрозы являются продолжением шантажа. Они готовы на всё идти, лишь бы сорвать переговорный процесс», — подчеркнул депутат.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что украинские радикалы угрожают детям и другим членам семьи Мединского. В Киеве утверждают, что угрозы исходят от нацистов, на которых власти Украины не могут повлиять.
В среду Владимир Мединский сообщил, что предложил украинской стороне конкретные дату и место для обмена документами с условиями прекращения огня. Однако ответ от Киева пока не получен. Российская делегация ожидает решения украинских представителей.
Тем временем в Министерстве обороны РФ заявили, что Киев при поддержке ряда европейских государств предпринял действия, направленные на срыв мирных переговоров, начатых по инициативе России.
Напомним, Владимир Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий. Встреча в Стамбуле изначально планировалась 15 мая, но украинская делегация не прибыла. Российские представители ждали коллег несколько часов, после чего переговоры перенесли на следующий день.
Диалог начался 16 мая. Российская делегация во главе с Мединским сообщила о достижении договоренностей по масштабному обмену пленными — 1000 на 1000. Кроме того, стороны договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня.