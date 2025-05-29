Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В воздушной гавани Калуги в настоящее время установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуги (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что о временных ограничениях на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани Внуково. В настоящее время ограничения во Внуково сняты.
Напомним, в ночь на среду взлёт и посадка гражданских бортов были временно ограничены в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово.