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Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Ограничения действуют для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

Источник: Аргументы и факты

В воздушной гавани Калуги в настоящее время установлены временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.

В федеральном агентстве воздушного транспорта подчеркнули, что мера связана с обеспечением безопасности полётов гражданских бортов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуги (“Грабцево”; код ИКАО: UUBC», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что о временных ограничениях на приём и выпуск самолётов в воздушной гавани Внуково. В настоящее время ограничения во Внуково сняты.

Напомним, в ночь на среду взлёт и посадка гражданских бортов были временно ограничены в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово.