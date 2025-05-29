Роскачество проверит игрушки Лабубу на безопасность

«Эти “острые зубки” с неоднозначной внешностью, позиционирующиеся как веселые девочки-эльфы, завоевали популярность по всей России. Самая дорогая модель Лабубу в мае стоила 59 тысяч рублей. При этом половина всех продаж приходится на Москву, где средний чек составляет около восьми тысяч рублей за игрушку, а в регионах — чуть меньше семи тысяч рублей», — сообщают «Известия».