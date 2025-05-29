В Иркутске разрабатывают проект реконструкции центральных улиц с трамвайными путями

«Проект, который нам сегодня представили, — уникальный. Он послужит новым импульсом для комплексного развития центра Иркутска. Во многих городах трамвайные пути органично вписаны в городскую среду, расположены рядом с площадями и достопримечательностями. И, если нам удастся реализовать такое у себя, — это будет революционное решение. Так мы справимся с проблемой пробок в центральной части города. Отмечу, что обязательно будет учтено мнение жителей. Обсуждение предлагаемой концепции пройдет на разных площадках», — прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.