В Иркутске разрабатывают проект реконструкции центральных улиц с трамвайными путями

Его разработкой занимаются специалисты МКУ Иркутска «Проектный офис дорожной деятельности» по поручению мэра Руслана Болотова. Перед ними стояла задача провести изыскания, включая создание планировочных решений по реконструкции улиц Степана Разина, Горького, Ленина и Тимирязева (до Декабрьских Событий) с учетом обособления трамвайных путей. Был проведен анализ транспортных потоков, дана оценка текущему состоянию системы общественного транспорта.
«На основе полученных данных нами предложены варианты реорганизации транспортной инфраструктуры в центре города. Изменения касаются как конкретных улиц, так и локальных участков, а также размещения остановок», — пояснил руководитель проектного офиса Иван Сунгатулин.
Для того чтобы повысить доступность остановок (сейчас этот показатель недостаточный — не более 62%), предлагается ввести встречные выделенные полосы для общественного транспорта на основных улицах центра Иркутска, добавить более 65 остановочных пунктов, а также перераспределить маршруты на смежные улицы.
Что касается улицы Степана Разина, предусмотрено сохранение существующего количества полос для движения личного транспорта. Обособление трамвая производится в текущих границах. Появятся трамвайные платформы классического и венского типа. Для повышения пропускной способности участка будет ликвидирована параллельная парковка, сообщает пресс-служба мэрии.
На Тимирязева предполагается обособление трамвайных путей с их смещением к южной стороне улицы. В рамках полосы с трамвайными путями вводится совмещенная выделенная полоса для трамваев и автобусов, что предоставит общественному транспорту приоритет и ускорит его движение. На остановочных пунктах появятся трамвайно-автобусные платформы.
«По Степана Разина проект предполагает интеграцию с Чкалова в рамках создания полноценной выделенной полосы для движения автобусов из центра Иркутска. Если мы говорим о Тимирязева, то концепцией предусмотрено перераспределение автобусных маршрутов в рамках создания транспортно-пересадочного узла на центральном рынке», — рассказал Иван Сунгатулин.
По улицам Ленина, Горького и Марата рассматривается несколько вариантов. Первый из них предусматривает обособление трамвайных путей на Ленина в пределах существующей проезжей части или организацию совместной полосы для автобусов и трамваев без переноса путей.
Второй вариант предполагает перенос трамвайных путей с Ленина на улицу Марата. Это позволит реорганизовать улицу Ленина для обеспечения двух полноценных полос в каждом направлении для автомобилей в самом узком участке.
«Реконструкция центральных улиц и трамвайной сети сегодня является необходимостью для Иркутска. Центр города перегружен, особенно улица Ленина, где в часы пик затруднено движение. Варианты, которые предложены, конечно, еще будут обсуждаться. Но уже сейчас понятно, что для развития областного центра, в том числе его транспортной инфраструктуры, необходима модернизация существующей улично-дорожной сети. Эти меры также позволят повысить безопасность водителей и пешеходов, что крайне важно», — отметил мэр города Руслан Болотов.
«Проект, который нам сегодня представили, — уникальный. Он послужит новым импульсом для комплексного развития центра Иркутска. Во многих городах трамвайные пути органично вписаны в городскую среду, расположены рядом с площадями и достопримечательностями. И, если нам удастся реализовать такое у себя, — это будет революционное решение. Так мы справимся с проблемой пробок в центральной части города. Отмечу, что обязательно будет учтено мнение жителей. Обсуждение предлагаемой концепции пройдет на разных площадках», — прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.