Сахарный диабет — не только от сладкого: академик назвал скрытую причину появления болезни

Стресс — причина возникновения многих заболеваний. Он разрушает иммунную систему. Стресс может спровоцировать и появление сахарного диабета. Достаточно всего недели эмоциональной нестабильности для выявления заболевания, уведомил россиян академик РАН, эндокринолог Иван Дедов в беседе с РИА Новости.
Он предупредил, что стресс — первое, на что всегда стоит обращать внимание. По словам академика, он считается одним из главных факторов возникновения разного рода болезней. Он добавил, что сейчас численность диабетиков фактически приближена к 12 миллионам россиян, но многие даже не знают о заболевании.
«Стресс подавляет иммунную систему, он ее разрушает. Был пример: четырехлетний ребенок с бабушкой гуляли с собакой. А собака вырвалась у бабушки и на глазах у ребенка попала под машину, а он вырос с ней. Через неделю ребенка привезли с сахарным диабетом», — поделился Иван Дедов.
Врачи также рассказали, как остановить старение и продлить желаемую молодость. Для этого нужно прибегнуть к неклассической профилактике.