Десять вместо ста: число желающих искать пропавшую девушку под Омском резко уменьшилось

Вечером 28 мая администрация Муромцевского района Омской области рассказала об очередном этапе поисков Милены Акентьевой. Он снова прошел безуспешно, как и днем ранее. На этот раз лесные массивы прочесывало всего 10 добровольцев. Ранее через штаб ежедневно проходило порядка сотни людей.
«Понимаем, надежды мало найти девочку живой. Тем не менее, крайне важно продолжать поиски и найти ее в любом состоянии. Свяжитесь по телефону 8−913−653−81−11. Ваше участие может стать решающим», — говорится на онлайн-странице vk.com/muromcevskiy_rayon, где регулярно публикуют отчеты о поисковой операции.
Одновременно с волонтерами поисками продолжают заниматься правоохранительные органы региона.
«Отряду волонтеров необходимы болотники и забродники. Мы гарантируем бережное отношение и возврат. Пожалуйста, оставьте их в штабе (Кам-Курская школа), в полиции или администрации района (ЕДДС)», — сообщили также местные власти.
Напомним, около шести часов утра 18 мая 2025 года 19-летняя сельчанка вышла из дома своей приятельницы и исчезла.