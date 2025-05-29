Десять вместо ста: число желающих искать пропавшую девушку под Омском резко уменьшилось

«Понимаем, надежды мало найти девочку живой. Тем не менее, крайне важно продолжать поиски и найти ее в любом состоянии. Свяжитесь по телефону 8−913−653−81−11. Ваше участие может стать решающим», — говорится на онлайн-странице vk.com/muromcevskiy_rayon, где регулярно публикуют отчеты о поисковой операции.