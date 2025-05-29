Губерниев заявил, что возглавит лыжный спорт РФ со «стопроцентной» вероятностью

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь подверг критике главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе. Его заявление приводит «Матч ТВ».
«Что происходит в детско-юношеских школах на местах? Ничего. Что-то происходит, естественно, но Федерация про это не знает, не принимает участия в этом», — процитировали Дмитрия Губерниева на «Матч ТВ».
Комментатор добавил, в случае сохранения Еленой Вяльбе своей должности российские лыжники не смогут вновь выступать на соревнованиях международного уровня. Он также выразил «стопроцентную» уверенность в победе своей кандидатуры в рамках предстоящих выборов руководителя ФЛГР.
Конфликт между Дмитрием Губерниевым и Еленой Вяльбе продолжается уже несколько месяцев. Ранее спортивный комментатор охарактеризовал ведущих функционеров лыжной Федерации как обычных «пассажиров».