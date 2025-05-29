Во Владивостоке двое малышей намотали половые органы на шуроповерты

Врачи-урологи в Приморье спасли двух детей от тяжелых травм, возникших после игр с шуруповертом.
Во Владивостоке врачи Краевой детской больницы № 1 спасли двоих маленьких мальчиков, получивших тяжелые травмы половых органов из-за игры с шуруповертами. Об этом сообщили специалисты Минздрава Приморья.
«Врачи-урологи Краевой детской больницы № 1 спасли двоих мальчиков от тяжелых последствий бытовой травмы», — сообщили представители Минздрава региона в telegram-канале ведомства. Оба инцидента произошли в разных семьях.
В первом случае пятилетний ребенок, играя дома, включил шуруповерт. Мать рассказала врачам, что инструмент намотал колготки и крайнюю плоть сына. Ребенку экстренно провели операцию и длительно лечили в условиях стационара.
Второй случай произошел с годовалым мальчиком. Ребенок также самостоятельно включил шуруповерт, и устройство намотало колготки и половой орган на биту инструмента. Мальчика также экстренно прооперировали урологи больницы.
Сейчас оба ребенка находятся вне опасности, угрозы жизни нет. Медики отмечают, что функции пострадавших органов удалось сохранить, однако детям предстоит наблюдение специалистов для исключения возможных осложнений.