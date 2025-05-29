Эксперт Туманов рассказал об отличии испанских слизней от обычных

Чем отличаются испанские слизни от обычных, рассказал в беседе с aif.ru председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов.
Он подчеркнул, что информация об их ядовитости и о том, что они могут вызывать ожоги является фейком.
«Обычно испанский слизень отличается крупным размером и красновато-оранжевым цветом. Он не ядовит и не вызывает ожогов. В России этих слизней начали замечать с 40-х годов прошлого века», — отметил эксперт.
Испанские слизни хуже переносят морозы, чем обычные, но их кладки выдерживают низкие температуры.
«В отдельные годы бывают вспышки, когда отмечается массовое появление испанских слизней. Это связано с погодными условиями, температурами зимой и влажностью летом», — уточнил эксперт.
Методы борьбы с испанскими слизнями не отличаются от того, как уничтожают обычных. Например, против них можно использовать ловушки с пивом.