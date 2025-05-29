Эксперт Кондратьев раскрыл тактику дронов ВСУ при налете на регионы РФ

«Беспилотники собирают на заводах, дальше либо своим ходом, то есть летят до точки старта, либо их перевозят. Скорее всего, они именно перелетают, так происходит тестирование работы всех систем. Точки старта расположены где-то в приграничных районах, но чуть дальше от линии соприкосновения, чтобы их нельзя было уничтожить ракетными комплексами. Дальше там в них загружаются полетные задания, после чего БПЛА взлетают и летят на территорию России», — рассказал Кондратьев.