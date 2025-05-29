Эксперт Кондратьев раскрыл тактику дронов ВСУ при налете на регионы РФ

Украинские военные применяют новые тактические приемы для налета БПЛА на регионы РФ, о сценарии атак беспилотников противника подробнее aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Атаки имеют ежедневный характер, и количество дронов, одновременно участвующих в этих атаках, постепенно растет. Соответственно, ВСУ применяют новые технологические решения, новые тактические приемы», — отметил Кондратьев.
Эксперт объяснил, по какому сценарию происходит запуск БПЛА противника.
«Беспилотники собирают на заводах, дальше либо своим ходом, то есть летят до точки старта, либо их перевозят. Скорее всего, они именно перелетают, так происходит тестирование работы всех систем. Точки старта расположены где-то в приграничных районах, но чуть дальше от линии соприкосновения, чтобы их нельзя было уничтожить ракетными комплексами. Дальше там в них загружаются полетные задания, после чего БПЛА взлетают и летят на территорию России», — рассказал Кондратьев.
Также он добавил, что из-за наличия у БПЛА шасси есть теория о том, что дроны могут приземляться в РФ, где-то заправляться и потом «наносить удары из-под самого носа».
Ранее Кондратьев рассказывал aif.ru подробности о тактике налета дронов ВСУ роем на небольшом расстоянии друг от друга.