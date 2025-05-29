В центре Иркутска меняют кабель линий электроснабжения

Срок восстановления благоустройства — 30 июня. Ход выполнения работ накануне проверила глава Правобережного округа Иркутска Елена Торохова.
«Реконструкция сетей необходима для повышения качества электроснабжения, в том числе для исключения случаев отключения энергии, особенно в зимний период. Приносим извинения жителям и автовладельцам за временные неудобства. После завершения работ нарушенное асфальтовое покрытие и озелененные участки будут восстановлены», — прокомментировал руководитель подрядной организации Евгений Бальчугов.
По поручению мэра Руслана Болотова состояние тротуаров, дорог, проездов, переходов в центре города находится на особом контроле. Специалисты комитета по управлению Правобережным округом регулярно проводят проверки подобных участков, сообщает пресс-служба мэрии.
«Главные требования к подрядчикам — соблюдение культуры производства и обеспечение безопасности. Место должно быть огорожено, при этом следует использовать надежные и прочные барьеры. Важно наличие стенда с информацией об исполнителе, сроках выполнения работ и контактных данных ответственного лица. Безусловно, все нарушенное благоустройство необходимо восстановить. За несоблюдение любого из требований предусмотрены штрафы», — отметила Елена Торохова.