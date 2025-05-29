В центре Иркутска меняют кабель линий электроснабжения

«Главные требования к подрядчикам — соблюдение культуры производства и обеспечение безопасности. Место должно быть огорожено, при этом следует использовать надежные и прочные барьеры. Важно наличие стенда с информацией об исполнителе, сроках выполнения работ и контактных данных ответственного лица. Безусловно, все нарушенное благоустройство необходимо восстановить. За несоблюдение любого из требований предусмотрены штрафы», — отметила Елена Торохова.