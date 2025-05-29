Ситуация в зоне СВО 29 мая 2025 года: ВС РФ приближаются к Сумам и Днепру

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Константиновку в Сумской области и Зеленое поле в ДНР. Военный блогер Юрий Подоляка рассказал aif.ru, какое значение имеют эти населенные пункты для продвижения российских войск, а также какие последствия ждут ВСУ.
Выход ВС РФ на ключевую точку.
Взятие под контроль Вооруженными силами РФ населенного пункта Константиновка в Сумской области увеличивает линию боевого соприкосновения севернее города Сум и позволяет начать движение к поселку городского типа Хотень, заявил aif.ru Подоляка. По его словам, в этом пгт большое количество крепких строений, что позволяет использовать его в качестве мощной опорной базы.
«Константиновка — это заявка на то, что мы выходим на пгт Хотень, который является ключевой точкой. После нее наши войска могут дальше наступать и туда свозить группы дронщиков, накапливать силы», — сказал собеседник издания.
Кроме того, выход на Хотень позволит ВС России перерезать логистику сумской группировки украинской армии, что станет большой нагрузкой для нее. Подоляка пояснил, что с помощью этого населенного пункта российские войска смогут контролировать с помощью БПЛА три основные трассы — на Белополье, Конотоп и на Ромны.
«Останется только трасса на Харьков, но там придется, как говорится, заходить с другой стороны», — добавил в беседе с aif.ru военный блогер.
Политическое поражение Украины.
Подоляка подчеркнул в разговоре с aif.ru, что даже если сейчас Вооруженным силам РФ удается отрезать логистику, то противнику будет очень тяжело. Так как там сейчас проживает от 150 до более 300 тысяч человек, то не факт, что украинские военные потянут снабжение такого огромного населения.
«Даже если им придется эвакуировать областной центр, то это уже политическое поражение. А если мы выходим на Хотень, то это уже все — надо эвакуировать Сумы», — заявил он.
Подоляка отметил, что это очень важное движение, однако пока рано говорить о том, что ВС РФ это сделали.
Выход к Днепру.
После установления контроля над населенным пунктом Зеленое Поле в Донецкой народной республике для российской армии открывается путь на Днепропетровскую область, отметил в разговоре с aif.ru Подоляка. По его словам, группировка войск «Восток» хочет первой зайти в регион, поскольку «Центр» хоть и дошел до границы, однако дальше пока не продвигается.
«Населенный пункт Зеленое поле — последнее село, после которого открывается поле на Днепропетровщину», — отметил военный блогер.
Населенный пункт Зеленое Поле находится в Волновахском районе бывшей Донецкой области. Поселок расположен на стыке границ Запорожской, Днепропетровской областей и ДНР. При этом до города Запорожье от границы еще порядка 100 километров, а до Днепропетровска — 130. Однако выход на эти рубежи означает, что южнодонецкое направление фактически очищено от Вооруженных сил Украины.