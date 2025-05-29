Ситуация в зоне СВО 29 мая 2025 года: ВС РФ приближаются к Сумам и Днепру

Подоляка подчеркнул в разговоре с aif.ru, что даже если сейчас Вооруженным силам РФ удается отрезать логистику, то противнику будет очень тяжело. Так как там сейчас проживает от 150 до более 300 тысяч человек, то не факт, что украинские военные потянут снабжение такого огромного населения.