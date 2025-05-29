В Омске усилят контроль за мотоциклистами

Инспекторы ГИБДД усилят контроль за мотоциклистами на дорогах. 30 и 31 мая на территории Омской области пройдет рейд под названием «Мотоциклист».
Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять регистрацию и наличие категории в водительском удостоверении. Кроме того, будет проверяться наличие мотошлема как у водителя, так и пассажиров.
Ранее мы писали о трагедии, произошедшей 27 мая в селе Ясная Поляна Павлоградского района. 36-летняя женщина-водитель не справилась с управлением квадроцикла на полевой дороге. В результате транспортное средство опрокинулось, женщина погибла.