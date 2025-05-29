Минтруд ужесточит контроль за демографической ситуацией в регионах

Минтруд РФ приступит к детальному мониторингу демографической ситуации в регионах. Изучать ситуацию ведомство намерено с помощью новой информационно-аналитической панели, которая будет отражать положение семей и факторы, влияющие на рождаемость. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на презентацию, представленную ведомством на совещании с учеными 16 мая.