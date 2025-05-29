Эксперт Кондратьев назвал типы БПЛА, используемых для атак на Подмосковье

Вооруженные силы Украины для налета на российские регионы, включая Подмосковье, используют в основном БПЛА «Лютый». Об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«В основном применяются беспилотные комплексы “Лютый”. Иногда используют переделанные легкомоторные самолеты А-22 “Летучая лисица”, имеющие достаточно большую грузоподъемность, они могут перенести порядка 150 кг взрывчатого вещества», — отметил эксперт.
Также он добавил, что дроны вылетают в основном с приграничной территории Украины. При этом есть гипотеза, что БПЛА могут перелетать в РФ, делать остановку для дозаправки и потом только атаковать.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с недавними атаками украинских беспилотников на регионы РФ. Официальный представитель организации Стефан Дюжаррик отметил, что такие действия Украины вызывают тревогу из-за их воздействия на гражданское население и инфраструктуру.
Президент РФ Владимир Путин дал четко понять Киеву, что если будет «хулиганить» беспилотниками — будет получать, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.