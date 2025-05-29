Мошенники стали похищать данные родителей школьников через фейковые опросы

МВД России предупредило россиян о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники похищают логины и пароли родителей школьников под предлогом проведения опросов о школьной жизни. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Аферисты рассылают сообщения от имени родительских комитетов или активистов со ссылкой на фишинговый сайт, где предлагается проголосовать по вопросам школьного питания или внеклассных мероприятий.
Для участия в «опросе» требуют авторизацию через личный аккаунт, после чего логин и пароль попадают к мошенникам, которые могут использовать их для обмана контактов жертвы, передает ТАСС.
При этом мошенники в Telegram недавно начали использовать новую схему обмана. Преступники от лица представителей маркетплейсов предлагают пользователям заработать на лайках. «Вечерняя Москва» связалась с представителями интернет-магазинов, чтобы выяснить, как работает схема и как распознать мошенников.