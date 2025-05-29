Мошенники стали похищать данные родителей школьников через фейковые опросы

МВД России предупредило россиян о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники похищают логины и пароли родителей школьников под предлогом проведения опросов о школьной жизни. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.