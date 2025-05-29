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Зачем в Омск прилетели Николай Басков и Сергей Лазарев

Звезд заметили на улице в центре города.

В минувшую среду, 28 мая 2025 года, в центре Омска были замечены два известных российских исполнителя — Николай Басков и Сергей Лазарев. Накануне омские паблики облетели кадры, на которых звезды прогуливаются по центру Омска в костюмах и темных очках, при этом их снимает камера.

Однако в наш город певцы прибыли не для выступлений. Как оказалось, здесь они проводили кастинг, подбирая участников для шоу на одном из российских каналов.

По информации организаторов, всего в кастинге участвовали 10 членов жюри — Сергей Лазарев, Николай Басков, Этери Бериашвили, Ирина Олифер, Альберт Жалилов, Григорий Юрченко, Марина Фирсова, Арсений Бородин, Олег Влади и Алина Яровая.

Мероприятие проходило в концерт-холле на Красном Пути и собрало внушительную толпу желающих поучаствовать в ТВ-шоу.