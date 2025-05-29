Пермяки жалуются на невыносимую жару в автобусах

Жители Перми жалуются на невыносимую жару в автобусах.
Как сообщила горожанка сайту perm.aif.ru, в общественном транспорте плохо функционируют кондиционеры.
«Ехала в 10-м автобусе вечером 28 мая, пекло невыносимое. Кондиционеры не работают, народу много, духота, солнце печёт», — рассказала пермячка сайту perm.aif.ru.
По данным дептранса, сейчас организована проверка работы кондиционеров. Они обязаны функционировать в салонах общественного транспорта при температуре воздуха выше +20 градусов. Перевозчиков, не соблюдающих это требование, будут штрафовать.
«На ряде маршрутов внедряется удалённый контроль работы климатических установок. Датчики также устанавливаются около воздуховода кондиционера и передают данные в МКУ “Гортранс”», — отметили в дептрансе.
Напомним, 29 мая температура воздуха в Прикамье прогреется до +28 градусов.