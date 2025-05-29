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Пермяки жалуются на невыносимую жару в автобусах

Организована проверка работы кондиционеров.

Источник: Freepik

Жители Перми жалуются на невыносимую жару в автобусах.

Как сообщила горожанка сайту perm.aif.ru, в общественном транспорте плохо функционируют кондиционеры.

«Ехала в 10-м автобусе вечером 28 мая, пекло невыносимое. Кондиционеры не работают, народу много, духота, солнце печёт», — рассказала пермячка сайту perm.aif.ru.

По данным дептранса, сейчас организована проверка работы кондиционеров. Они обязаны функционировать в салонах общественного транспорта при температуре воздуха выше +20 градусов. Перевозчиков, не соблюдающих это требование, будут штрафовать.

«На ряде маршрутов внедряется удалённый контроль работы климатических установок. Датчики также устанавливаются около воздуховода кондиционера и передают данные в МКУ “Гортранс”», — отметили в дептрансе.

Напомним, 29 мая температура воздуха в Прикамье прогреется до +28 градусов.