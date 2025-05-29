В Башкирии увидели ужинающих медвежат и медведицу.

Сотрудники национального парка «Башкирия» смогли сфотографировать медведицу и ее двух медвежат, которые неслышно вышли вечером из леса после дождя.
Оглядываясь по сторонам, семейство начало ужинать травой и кореньями. Примерно в 30 метрах в скрадке замерли с фотоаппаратами работники нацпарка. Медведи плохо видят, но хорошо слышат, к тому же и нюх у них прекрасный.
«Звери подходят ближе, медведица встаёт на задние лапы, ветер пронизывает скрадку и доносит до ее носа сигнал опасности. Семейство резко срывается и убегает, оставив нам удивительные кадры», — отмечается в телеграм-канале нацпарка «Башкирия».