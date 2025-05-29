В Красноярском крае сильно подорожали обручальные кольца

«Основной причиной стало увеличение стоимости самого золота — за год этот драгметалл вырос в цене на четверть. Кроме того, по статистике наших ЗАГСов, красноярцы стали чаще жениться — в апреле и мае были красивые даты для таких торжеств, ЗАГСы работали, несмотря на выходные дни. Больше свадеб — больше наши земляки покупали колец. Увеличение спроса также отразилось на цене товара», — прокомментировал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.