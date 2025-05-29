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В Красноярском крае сильно подорожали обручальные кольца

Согласно данным Росстата по итогам апреля, в Красноярском крае годовая инфляция замедлилась и составила почти 11%.

Источник: Freepik

Цены на услуги и продукты за 12 месяцев выросли почти на 14%.

Меньше всего подорожали непродовольственные товары — за год их совокупный рост составил 6%. А некоторые позиции подешевели — например, пылесосы (особенно роботы), планшеты и смарт-часы.

В то же время за год существенно — примерно на треть — подорожали обручальные кольца.

«Основной причиной стало увеличение стоимости самого золота — за год этот драгметалл вырос в цене на четверть. Кроме того, по статистике наших ЗАГСов, красноярцы стали чаще жениться — в апреле и мае были красивые даты для таких торжеств, ЗАГСы работали, несмотря на выходные дни. Больше свадеб — больше наши земляки покупали колец. Увеличение спроса также отразилось на цене товара», — прокомментировал управляющий красноярским отделением Банка России Сергей Журавлев.

Он добавил, что политика Банка России направлена на снижение инфляции: процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует ее возвращение к цели 4% в 2026 году.