Большой йога-марафон пройдёт в Омске

Отметим, что этим летом жители Омска также могут посещать бесплатные занятия по йоге, фитнесу, воркауту и стретчингу, скандинавской ходьбе и бегу. Занятия проводятся в парке «Зеленый остров» по выходным. Также задействованы и другие локации.