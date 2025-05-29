Большой йога-марафон пройдёт в Омске

В Омске вновь состоится йога-марафон. По традиции, уже несколько лет массовую тренировку проводят на стадионе «Динамо». Его площадка готова вместить сотни человек.
Бесплатный йога-марафон запланирован на 14 июня. Его цель — пропаганда здорового образа жизни и приобщение к регулярным занятиям физической культурой, которые дарят заряд бодрости и хорошее настроение.
Отметим, что этим летом жители Омска также могут посещать бесплатные занятия по йоге, фитнесу, воркауту и стретчингу, скандинавской ходьбе и бегу. Занятия проводятся в парке «Зеленый остров» по выходным. Также задействованы и другие локации.
С точным расписанием занятий можно ознакомиться на сайте мэрии Омска.
В прошлом году йога-марафон в Омске собрал более 200 участников.