Он считает, что Россию уже никто не сможет остановить. По словам коммодора в отставке, у НАТО не развито стратегическое мышление. Страны-члены альянса не научены восприятию неудач с помощью метода анализа, добавил военный. Он подчеркнул, что Запад пользуется исключительно политическими нарративами.