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В Британии назвали преимущества РФ перед коллективным Западом при вступлении НАТО в конфликт

Отставной коммодор Джерми признал отсутствие солдат у НАТО для боя с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Войска НАТО не смогут сравниться с армией России, даже если коллективный Запад вступит в вооруженный конфликт с Москвой. Такое мнение выразил отставной коммодор британского ВМФ Стив Джерми в соцсети.

Он считает, что Россию уже никто не сможет остановить. По словам коммодора в отставке, у НАТО не развито стратегическое мышление. Страны-члены альянса не научены восприятию неудач с помощью метода анализа, добавил военный. Он подчеркнул, что Запад пользуется исключительно политическими нарративами.

«Даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — заявил Стив Джерми.

В альянсе, между тем, вновь планируют заседание контактной группы по Украине. 4 июня представители соберутся для составления плана по поставкам оружия Киеву.