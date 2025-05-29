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Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах

Власти Приморья назвали документ о введении топливных талонов фейком.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 29 мая — РИА Новости. Власти Приморья назвали фейком документ, распространяемый в интернете, о том, что в регионе якобы рекомендуется внедрить систему топливных талонов и ограничить продажу бензина.

В Telegram-канале правительства Приморья опубликовано фото документа якобы от министерства энергетики РФ, в котором указано, что в связи с «нехваткой топливных ресурсов» в регионах рекомендуется внедрить систему топливных талонов и отпускать в одни руки не более 10 литров бензина.

«Этот распространяемый в сети интернет документ о том, что в крае рекомендуется внедрить систему топливных талонов и продавать не более 10 литров в неделю “в одни руки”, является фейком и не соответствует действительности. Будьте бдительны, не доверяйте его содержимому», — говорится в сообщении.

Ряд СМИ сообщает, что аналогичные документы распространяли в Новосибирске и на Ставрополье, там информацию также опровергали.