Власти Приморья опровергли информацию о топливных талонах

«Этот распространяемый в сети интернет документ о том, что в крае рекомендуется внедрить систему топливных талонов и продавать не более 10 литров в неделю “в одни руки”, является фейком и не соответствует действительности. Будьте бдительны, не доверяйте его содержимому», — говорится в сообщении.