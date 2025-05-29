Омичи сообщают о новой волне громких хлопков

Напомним, сообщение об испытаниях появилось после того, как напуганные жители засыпали соцсети жалобами на громкие хлопки, которым не было объяснения. После этого правоохранители, специалисты МЧС и Минрегбезопасности провели проверку, но не нашли причин для паники.