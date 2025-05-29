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Омичи сообщают о новой волне громких хлопков

Теперь у громких звуков есть объяснение.

Источник: РИА "Новости"

Жители Омска сообщают о втором дне громких хлопков. В среду, 28 мая 2025 года, около 20 часов вновь были слышны грохочущие хлопки, аналогичные тем, что за сутки до этого так напугали жителей.

Однако теперь громким звукам, по всей видимости, есть объяснение: ранее в администрации Пушкинского сельского поселения сообщили о грядущих испытаниях стрельбой.

«Внимание! В рамках выполнения государственного оборонного заказа по ремонту техники РАВ (самоходных артиллерийских установок) на территории министерства обороны, в районе бетонной дороги (п. Хвойный), 28.05.2025 г. будут проводиться испытания стрельбой (гидровыстрел)», — было указано в сообщении.

Напомним, сообщение об испытаниях появилось после того, как напуганные жители засыпали соцсети жалобами на громкие хлопки, которым не было объяснения. После этого правоохранители, специалисты МЧС и Минрегбезопасности провели проверку, но не нашли причин для паники.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко по итогам проверки прокомментировал ситуацию, отметив, что проблемных моментов не выявлено.