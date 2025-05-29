Инженер разработал проект лайнера, который превзойдет сверхзвуковой «Конкорд»

Конструкция лайнера позволят перевозить до 170 пассажиров за рейс и развивать скорость свыше 9 тысяч километров в час, тем самым преодолевая показатель звукового барьер в 7 раз. Как указали на MiraNews, благодаря таким характеристикам самолет сможет пересечь Атлантику всего за 45 минут.