Инженер разработал проект лайнера, который превзойдет сверхзвуковой «Конкорд»

Оскар Виньяльс, испанский авиационный инженер, разработал концепцию сверхзвукового пассажирского самолета A-HyM, способного совершать трансатлантические перелеты за рекордно короткое время. Подробности приводит информпортал MiraNews.
«…В кабине экипажа также не будет традиционного лобового стекла — его заменят дисплеи и голографические панели, а для пилотов предусмотрены шлемы с возможностью кругового обзора», — отметили авторы материала.
Конструкция лайнера позволят перевозить до 170 пассажиров за рейс и развивать скорость свыше 9 тысяч километров в час, тем самым преодолевая показатель звукового барьер в 7 раз. Как указали на MiraNews, благодаря таким характеристикам самолет сможет пересечь Атлантику всего за 45 минут.
Особенностью новой разработки стало применение гибридного энергетического компонента на водородном топливе, что существенно снижает экологическую нагрузку по сравнению с традиционными авиалайнерами.
Желание «обогнать» французско-британский самолет Concorde является мечтой большого количества инженеров по всему миру. В октябре 2024 года американская аэрокосмическая компания представила проект лайнера Stargazer, который сможет пересекать Атлантику в 3 раза быстрее, чем его легендарный предшественник.