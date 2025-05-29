Красноярцам напомнили о возможности компенсации за ЖКХ

Информацию о том, кому и в каком размере полагаются компенсации, предоставило краевое министерство тарифной политики.
В Красноярском крае около 800 тысяч граждан пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, 70 тысяч семей с низкими доходами получают субсидии.
Полная компенсация за услуги ЖКХ предусмотрена для ветеранов Великой Отечественной войны и узников концентрационных лагерей. Лица с инвалидностью, пострадавшие от политических репрессий, ликвидаторы Чернобыльской аварии, ветераны боевых действий, а также родители и вдовы военнослужащих могут рассчитывать на возмещение до 50% затрат.
Многодетные семьи также имеют право на льготы: 30% расходов на ЖКХ компенсируется семьям с тремя и четырьмя детьми, а 50% — тем, у кого пятеро и более детей.
Большинству получателей компенсаций возмещаются расходы на ЖКХ с учетом социальной нормы жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. При увеличении тарифов на ЖКХ размер социальных гарантий автоматически пересчитывается.
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