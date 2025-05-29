Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам напомнили о возможности компенсации за ЖКХ

Информацию о том, кому и в каком размере полагаются компенсации, предоставило краевое министерство тарифной политики.

Информацию о том, кому и в каком размере полагаются компенсации, предоставило краевое министерство тарифной политики.

В Красноярском крае около 800 тысяч граждан пользуются льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, 70 тысяч семей с низкими доходами получают субсидии.

Полная компенсация за услуги ЖКХ предусмотрена для ветеранов Великой Отечественной войны и узников концентрационных лагерей. Лица с инвалидностью, пострадавшие от политических репрессий, ликвидаторы Чернобыльской аварии, ветераны боевых действий, а также родители и вдовы военнослужащих могут рассчитывать на возмещение до 50% затрат.

Многодетные семьи также имеют право на льготы: 30% расходов на ЖКХ компенсируется семьям с тремя и четырьмя детьми, а 50% — тем, у кого пятеро и более детей.

Большинству получателей компенсаций возмещаются расходы на ЖКХ с учетом социальной нормы жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. При увеличении тарифов на ЖКХ размер социальных гарантий автоматически пересчитывается.

Ранее рассказывали, что Союз отцов Красноярского края поддержал инициативу о зарплатах для домохозяек.