Красноярцам напомнили о возможности компенсации за ЖКХ

Полная компенсация за услуги ЖКХ предусмотрена для ветеранов Великой Отечественной войны и узников концентрационных лагерей. Лица с инвалидностью, пострадавшие от политических репрессий, ликвидаторы Чернобыльской аварии, ветераны боевых действий, а также родители и вдовы военнослужащих могут рассчитывать на возмещение до 50% затрат.