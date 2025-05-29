На ж/д вокзале Симферополя «разгонят» таксистов

По словам Леонтьева, несмотря на организацию выделенных полос для движения общественного транспорта в некоторых местах водители автомобилей продолжают нарушать правила, в частности паркуются, игнорируя ограничения. Из-за этого ситуация остается сложной, например, на железнодорожном вокзале.
И уже водители троллейбусов напрямую нам пишут: «Помогите». Поэтому сейчас на ж/д вокзале будем дополнительно устанавливать комплексы именно на остановочной площадке, чтобы водители такси не захламляли ее и давали проезд общественному транспорту.
Он отметил, что такие дополнительные комплексы контроля за выделенной полосой заработали спустя два месяца после установки на бульваре Ленина, и на вокзале нововведения будут внедряться аналогично.
Следующим шагом, по словам Леонтьева, станет установка таких камер на проспекте Победы, где «все заторовые ситуации возникают именно из-за припаркованных транспортных средств на А-полосе».
«Мы исходим из критической обстановки, где есть затор, где люди находятся достаточно долго и поступают к нам обращения. Мы их рассматриваем и работаем. И с мэром Симферополя, он идет нам навстречу и всегда за наши нововведения», — сказал он.
Ранее начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий рассказал, что в столице Крыма к лету не только обновляется разметка и появляются новые дорожные знаки, но и выстраивается новая культура движения на проезжей части — с приоритетом для общественного транспорта.
Он отметил, что с начала текущего года в городе появилась сеть выделенных полос для автобусов и троллейбусов, которые уже действуют на проспекте Кирова, от площади Советской до Центрального рынка, а также на проспекте Победы и от железнодорожного вокзала до бульвара Ленина.