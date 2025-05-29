В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза

Согласно имеющимся сведениям, всего за первый квартал 2025 года российскую границу с целью учебы пересекли 883 человека из стран Евросоюза. Среди них каждый второй был гражданином одной из прибалтийских республик. Чаще других в Россию на учебу приезжали из Латвии — 278, далее следует Эстония — 133 человека, а из Литвы приезжали в РФ учиться 56 человек.