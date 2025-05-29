В Россию с начала года въехали почти 900 жителей стран Евросоюза

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Почти 900 жителей стран Евросоюза въехали в Россию с начала 2025 года для обучения, половина из них прибыла из прибалтийских республик, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно имеющимся сведениям, всего за первый квартал 2025 года российскую границу с целью учебы пересекли 883 человека из стран Евросоюза. Среди них каждый второй был гражданином одной из прибалтийских республик. Чаще других в Россию на учебу приезжали из Латвии — 278, далее следует Эстония — 133 человека, а из Литвы приезжали в РФ учиться 56 человек.
Учеба в России заинтересовала и граждан Болгарии — 89 человек, Италии — 60, Германии — 59.
Прибывающие в РФ на обучение есть и среди граждан Словакии, Франции и Греции — 40, 32 и 28 соответственно.