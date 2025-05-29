В Красноярске Дом кино обновил вывеску к своему юбилею

Кроме визуальных изменений, в здании завершились значительные технические обновления. В апреле 2023 года здесь был установлен новый лазерный проектор на арт-чердаке, а в ноябре 2024 года появилась эффектная подсветка знаменитого горельефа «Октябрь». Этот элемент, созданный архитектором Пановым и скульпторами Ишхановым и Давыдовым, добавляет яркости фасаду и привлекает внимание как местных жителей, так и туристов.