В Красноярске Дом кино обновил вывеску к своему юбилею

В Красноярске на проспекте Мира произошли изменения в оформлении Дома кино.
Кинотеатр сменил вывеску, и теперь на фасаде здания вместо прежнего названия красуется аккуратная композиция с названием «Дом кино» и значимой цифрой «1910», указывающей на год основания старейшего кинотеатра города. Это обновление приурочено к 115-летнему юбилею культурного учреждения.
Новая вывеска заменяет привычный для горожан знак, который сообщал о местоположении кинотеатра с 1995 года, когда «Октябрь» преобразовался в современный Дом кино.
Кроме визуальных изменений, в здании завершились значительные технические обновления. В апреле 2023 года здесь был установлен новый лазерный проектор на арт-чердаке, а в ноябре 2024 года появилась эффектная подсветка знаменитого горельефа «Октябрь». Этот элемент, созданный архитектором Пановым и скульпторами Ишхановым и Давыдовым, добавляет яркости фасаду и привлекает внимание как местных жителей, так и туристов.
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