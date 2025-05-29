Роскачество назвало безопасные стиральные порошки

«Стоит отметить, что почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению. Только порошок ТМ Tide (китайского производства) не соответствовал требованиям по этому пункту — на упаковке указано, что он подходит “для стирки любого белья, включая детское”. Поскольку для детских стиральных порошков требования строже, это средство не прошло проверку по показателю “Раздражающее действие на конъюнктиву глаз”, — говорится в материалах.