В Красноярске и Хакасии внезапно выпал снег, местами заморозки

Ранее снег прошел в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. В Красноярске снег в городе растаял, но остался в пригородах. Снег также выпал в Черемушках и Майне в Хакасии, а также в Ширинском и Аскизском районах.