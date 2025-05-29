В Красноярске и Хакасии внезапно выпал снег, местами заморозки

В ночь на четверг, 29 мая, снег выпал в Красноярске, его пригородах, а также в Хакасии.
Ранее снег прошел в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае. В Красноярске снег в городе растаял, но остался в пригородах. Снег также выпал в Черемушках и Майне в Хакасии, а также в Ширинском и Аскизском районах.
Водителей просят быть внимательнее на дорогах. Синоптики предупреждают о заморозках до минус 5 градусов, передает ТАСС.
В отличие от Сибири, в столичном регионе ожидается жаркая погода с температурой воздуха до плюс 30 градусов днем в среду и четверг, 28 и 29 мая.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в некоторых регионах России уже в начале июня 2025 года установится жаркая погода: столбики термометров покажут выше 30 градусов. Температура будет превышать климатическую норму на 3−8 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь назвал подобные прогнозы «чушью» и отметил, что средняя температура воздуха в средней полосе России будет на 1−2 градуса выше климатической нормы.