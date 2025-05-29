В Омской области завершено более половины ярового сева

По данным на 29 мая, аграрии Омской области засеяли яровыми культурами уже 1 млн 678 тысячи га. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко, отметив, что темпы работ будут увеличивать по мере улучшения погодных условий.
"Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 1,184 млн га (59,4%), масличные — на 373 000 га (74,3%), кормовые — на 98 000 га (44%). Картофель и овощи посеяны на площади 21,5 тысячи га, что составляет 98% от планируемого объема. Лен-долгунец в Муромцевском, Большеуковском и Знаменском районах размещен на площади 3,3 тысячи га (62,3%), — уточнили в пресс-службе губернатора и облправительства.
В полях работают почти 13 тысяч единиц сельхозтехники. Лучшие результаты демонстрируют Тевризский (81%), Крутинский (74,7%), Русско-Полянский (74,1%), Седельниковский (70,4%) и Калачинский (70,2%) районы.
Виталий Хоценко подчеркнул, что фермеры задействовали максимум имеющихся ресурсов с целью уложиться в агротехнические сроки.