В Омской области завершено более половины ярового сева

"Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 1,184 млн га (59,4%), масличные — на 373 000 га (74,3%), кормовые — на 98 000 га (44%). Картофель и овощи посеяны на площади 21,5 тысячи га, что составляет 98% от планируемого объема. Лен-долгунец в Муромцевском, Большеуковском и Знаменском районах размещен на площади 3,3 тысячи га (62,3%), — уточнили в пресс-службе губернатора и облправительства.