Рубио сообщил об аннулировании виз китайских студентов в США

Рубио также сообщил о готовящихся изменениях визовых требований для заявителей из Китая, включая Гонконг. По его словам, это необходимо для проведения более тщательной проверки. Рубио отметил, что для достижения такой цели Госдеп под руководством главы Белого дома Дональда Трампа собирается тесно сотрудничать с Министерством внутренней безопасности США.