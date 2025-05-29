Рубио сообщил об аннулировании виз китайских студентов в США

Госсекретарь США Марко Рубио объявил, что страна начнет аннулировать визы китайским студентам, в том числе ведущим обучение по ключевым специальностям.
«США начнут аннулировать визы китайским студентам, в том числе тем, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается по ключевым специальностям», — сказал госсекретарь США.
Рубио также сообщил о готовящихся изменениях визовых требований для заявителей из Китая, включая Гонконг. По его словам, это необходимо для проведения более тщательной проверки. Рубио отметил, что для достижения такой цели Госдеп под руководством главы Белого дома Дональда Трампа собирается тесно сотрудничать с Министерством внутренней безопасности США.
Напомним, в мае этого года Вашингтон и Пекин смогли договориться о значительном снижении тарифов на продукцию друг друга, чтобы охладить торговую напряженность между странами. США и Китая решили дать еще три месяца для урегулирования разногласий.