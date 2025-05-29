Стоимость популярной игрушки Лабубу в России достигла 100 тысяч рублей

«Так, на “Авито” в Москве выставили на продажу коллекционную фигурку Labubu x Pronounce за 100 тысяч рублей», — сообщает корреспондент «Подмосковья сегодня». Он также же передает слова продавца о том, что это оригинальный экземпляр, привезенный из Вьетнама.