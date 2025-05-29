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Пушков: Мерц готов «угробить» промышленность в Германии борьбой с «СП — 2»

Канцлер ФРГ продолжит начатое Шольцем «дело по уничтожению промышленности» Германии.

Источник: Аргументы и факты

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц готов уничтожить промышленность в стране ради того, чтобы полностью вывести из строя российский газопровод «Северный поток — 2 “.

Пушков прокомментировал высказывание канцлера ФРГ о том, что он обещает сделать всё возможное, чтобы трубопровод «больше никогда не функционировал».

«Это равнозначно тому, что сказать: мы сделаем все, чтобы и дальше гробить немецкую промышленность», — написал сенатор в Telegram.

По словам Пушкова, Мерц продолжает политику экс-канцлера Олафа Шольца, в частности, он продолжит начатое Шольцем «дело по уничтожению промышленности» ФРГ.

«Раньше её гробил кабинет Шольца, теперь будет гробить кабинет Мерца. Полная преемственность», — говорится в публикации.

Ранее Пушков заявил о начале самоликвидации Германии.