Пушков: Мерц готов «угробить» промышленность в Германии борьбой с «СП — 2»

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц готов уничтожить промышленность в стране ради того, чтобы полностью вывести из строя российский газопровод «Северный поток — 2 “.
Пушков прокомментировал высказывание канцлера ФРГ о том, что он обещает сделать всё возможное, чтобы трубопровод «больше никогда не функционировал».
«Это равнозначно тому, что сказать: мы сделаем все, чтобы и дальше гробить немецкую промышленность», — написал сенатор в Telegram.
По словам Пушкова, Мерц продолжает политику экс-канцлера Олафа Шольца, в частности, он продолжит начатое Шольцем «дело по уничтожению промышленности» ФРГ.
«Раньше её гробил кабинет Шольца, теперь будет гробить кабинет Мерца. Полная преемственность», — говорится в публикации.
Ранее Пушков заявил о начале самоликвидации Германии.