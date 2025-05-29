Стало известно о состоянии выжившего ребенка после подростковой вечеринки в Байкальске

Один из пострадавших в результате нападения на подростковой вечеринке в Байкальске находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, уточнив, что пострадавшие были доставлены в областную детскую клиническую больницу в Иркутске.