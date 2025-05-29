Стало известно о состоянии выжившего ребенка после подростковой вечеринки в Байкальске

Дети, пострадавшие в результате трагедии в Байкальске, доставлены в областную детскую клиническую больницу в Иркутске.
Один из пострадавших в результате нападения на подростковой вечеринке в Байкальске находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, уточнив, что пострадавшие были доставлены в областную детскую клиническую больницу в Иркутске.
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«Один ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи делают все необходимое для его выздоровления», — прокомментировала ситуацию уполномоченный Афанасьева в своем telegram-канале. Она сообщила, что врачами была проведена телеконсультация с ведущими хирургами Российской детской клинической больницы, в ходе которой определили оптимальную стратегию лечения. На данный момент жизни пострадавшего ребенка ничего не угрожает.
Афанасьева сообщила, что все пострадавшие были доставлены в областную детскую клиническую больницу в Иркутске. Они находятся под наблюдением врачей. «Трое других детей тоже под наблюдением С ребятами работают психологи», — отметила она.
Ранее в жилом доме города Байкальск во время празднования дня рождения несовершеннолетний напал с оружием на присутствовавших на мероприятии детей. В результате инцидента погибли пять человек, еще четверо, включая ребенка, находящегося сейчас в реанимации, получили различные травмы. Подозреваемый погиб. Подробнее о ситуации — в сюжете URA.RU.
По факту произошедшего Следственный комитет Российской Федерации по Иркутской области возбудил уголовное дело. Следователи выделили два основных обстоятельства, которые, исходя из предварительных данных, могли способствовать трагедии: отсутствие контроля, доступ к алкогольной продукции. Как подростки в Байкальске купили алкоголь — в материале URA.RU.
Соболезнования по факту произошедшего выразила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Он также отметила, что обсудила ситуацию с губернатором региона Игорем Кобзевым, передает РАПСИ.